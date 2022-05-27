لبنان: تشكيل أول مجلس وطنى لسياسة الأسعار

ويأتى تشكيل المجلس للمرة الأولى منذ إقرار انشائه فى العام 1974، حيث يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وممثلين عن مختلف شرائح المجتمع اللبنانى، ليعملون معا على وضع سياسة للأسعار.
وضم المجلس فى عضويته وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا ومدير عام إدارة الإحصاء والمدراء العموم بوزارات الاقتصاد والمالية والسياحة والعمل والزراعة بالإضافة إلى ممثلين عن مصرف لبنان المركزى وجميعة الصناعيين وجمعية المصارف ورئيس غرفة التجارة والصناعة وممثلين للعمال.
ومن المقرر أن يدعو وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أعضاء المجلس إلى أول اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذى اعتبره إنجازا نظرا للفوائد التى سيحققها لمصلحة المستهلك اللبنانى.
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