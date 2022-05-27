وزير الصحة الكويتى: نعتز بالانتماء إلى منظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة الكويتى الدكتور خالد السعيد إن بلاده تعتز بالانتماء إلى منظمة الصحة العالمية والعمل من خلالها لتعزيز الأمن الصحى والتصدى للتحديات التى تواجه النظم الصحية ومسيرة التنمية الشاملة بمختلف دول العالم.





وقال السعيد، فى كلمته اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية خلال مراسم تسليم جائزة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث فى مجالى الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة وفقا لوكالة الانباء الكويتية "كونا"، إن التعاون بين دولة الكويت والمنظمة أثمر تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة فى مسيرة التنمية الشاملة والتى يحتاج التصدى لتحدياتها إلى المزيد من التضامن والعمل المشترك بيننا لتحقيق الغايات والأهداف ذات العلاقة بالصحة ضمن التقدم بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التى التزمنا بالعمل على تحقيقها.

وذكر أن "هذه الجائزة التى نحتفل بها اليوم وبالفائز بها لعام 2022 تمثل إحدى العلامات المضيئة والمبادرات الإيجابية على طريق التعاون البناء بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية والذى ترجع جذوره الى أكثر من ستة عقود منذ انضمام دولة الكويت لعضوية المنظمة بالقرار رقم (11) لجمعية الصحة العالمية رقم (13) الصادر فى عام 1960".

وأضاف أن تقديم جائزة الشيخ صباح الأحمد عبر منظمة الصحة العالمية يعبر عن عمق علاقة دولة الكويت بها والتزامنا جميعا بالتضامن وحشد الجهود والإمكانيات والبحوث والابتكار لتعزيز الرعاية الصحية المقدمة للمسنين.

وأوضح أن هذا الهدف يمكن الوصول إليه من خلال برامج واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية والبرامج والاستراتيجيات الوطنية لتطوير الممارسات المبنية على البحوث والأدلة العلمية والبراهين لمجابهة التحديات والتصدى لها.