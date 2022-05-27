الصحة العالمية تزف بشرى بشأن جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن جدرى القردة لا يجب أن يثير قلقًا عامًا؛ وذلك بسبب تفشيه البطئ فى بعض دول العالم.



جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن جدرى القردة لا يجب أن يثير قلقًا عامًا؛ وذلك بسبب تفشيه البطئ فى بعض دول العالم. وحسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا توجد ضرورة فى الوقت الراهن، لبدء حملات تلقيح عامة ضد جدرى القردة.

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