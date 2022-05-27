اليمن: إذا لم يستجب الحوثى لفتح طرق محافظة تعز سنتوقف عن الحوار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليمنية، أنها ستوقف أى تفاوض مع ميليشيات الحوثى، إذا لم يستجب الحوثيون لفتح الطرق إلى محافظة تعز المحاصرة .
وأوضح رئيس اللجنة الحكومية المفاوضة عبدالكريم شيبان - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن ميليشيات الحوثى تستمر بمحاصرة محافظة تعز جنوب صنعاء، على الرغم من المفاوضات الجارية بين وفد من الحكومة اليمنية والحوثيين بالأردن، مشددا على أنه إذا لم يستجب الحوثيون لفتح الطرقات التى تربط تعز ببقية المحافظات مساء اليوم فستضطر الحكومة إلى التوقف عن الحوار.
وأضاف أن الحوثيين لم يستجيبوا للتصور الذى قدمته اللجنة بفتح جميع الطرقات فى تعز، واقترحوا عوضا عن ذلك، فتح ممر جبلى قديم، مؤكدا أن هناك تعنتا واضحا من قبل وفد الحوثيين، ومماطلة وعدم استجابة لرفع المعاناة عن أبناء تعز.
وانطلقت منذ يومين مفاوضات فى الأردن، استكمالا لمقترح الهدنة الأممية التى أعلن عنها فى أول أبريل الماضى، بهدف فك الحصار عن المحافظة التى تضم 5 ملايين.
وطالب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى، الدكتور أحمد بن مبارك، أمس، الولايات المتحدة والمجتمع الدولى بفرض المزيد من الضغوط على جماعة الحوثى لرفع حصارهم عن تعز وتسهيل تنقلات المواطنين من وإلى المحافظة.
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