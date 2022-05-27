الأمم المتحدة: 4031 قتيلاً من المدنيين فى النزاع الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - ومنذ 24 فبراير الماضى، يواصل الجيش الروسى عملياته العسكرية فى أوكرانيا مستهدفًا مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فى أنحاء البلاد، خصوصا فى أراضى دونباس، التى فرضت القوات الروسية سيطرتها على أغلبها.

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