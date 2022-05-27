رئيس الوزراء الروسى: الغرب يريد شطب روسيا من خريطة العالم

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، إن الغرب يريد إلغاء روسيا وشطبها من خريطة العالم، لافتًا إلى أن الضغط الغربى يشمل العديد من المجالات، وحتى الروس المقيمين فى الخارج.





وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، أضاف ميشوستين أن أعمال من يفرض العقوبات على روسيا تهدف إلى تدمير اقتصادها وتقييد تنميتها، مشددًا على أن قرار الغرب بتجميد الأصول الروسية فى الخارج قوضت الثقة بالنظام المالى الدولى وبالعملات الاحتياطية. وأشار رئيس الوزراء الروسى إلى أن العقوبات أطلقت سلسلة من العمليات المدمرة فى الاقتصاد العالمى، الأمر الذى لا يبدو متفائلاً، على حد قوله. وتابع أنه يوجد لدى روسيا كل ما تحتاجه للسير فى طريقها بكرامة، وأن سلطاتها تقوم بالعمل المنهجى لمواجهة محاولات الغرب تدمير البلاد والإضرار بمواطنيها.

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