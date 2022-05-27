بكين تتهم واشنطن بنشر معلومات زائفة وتضخيم التهديد الصينى

كما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، واشنطن بالتدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده وتشويه سمعة سياساتها الداخلية والخارجية، مضيفًا أن "الهدف هو احتواء، وقمع، تنمية الصين والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكية".
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وتابع المتحدث الصينى، أن ما يسمى بالنظام الدولى القائم على القواعد بالنسبة للجانب الأمريكى، ليس أكثر من قانون خاص وقواعد خاصة صاغها الجانب الأمريكى وعدد قليل من البلدان، مع الحفاظ فقط على ما يسمى بالنظام الذى تقوده واشنطن.
وفى خطابه أمس الخميس، تحدث بلينكن عن الصين باعتبارها أكبر تحد للنظام الدولى على المدى الطويل، رغم الأزمة الحادة التى سببتها الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكى إن الصين "هى الدولة الوحيدة التى لديها النية فى إعادة تشكيل النظام الدولى والقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية بشكل متزايد للقيام بذلك".
وأضاف بلينكن إن الولايات المتحدة ستسعى إلى التأثير على سلوك الصين عبر تشكيل "بيئة استراتيجية حول بكين"، فى كلمة استهدفت مباشرة أداء الرئيس الصينى شى جين بينغ فى قيادة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
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