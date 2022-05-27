العالم اليوم - لافروف يندد بـ"عداء غير مسبوق لروسيا".. الأدوات كثيرة

انتم الان تتابعون خبر لافروف يندد بـ"عداء غير مسبوق لروسيا".. الأدوات كثيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 مايو 2022 03:21 مساءً - اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، الغرب بشن "حرب شاملة" على بلاده متوقعا أن تستمر "لوقت طويل".

وقال لافروف خلال اجتماع مع مسؤولي مناطق روسية إن "الغرب أعلن حربا شاملة علينا، ضد العالم الروسي بأسره".

وفي وقت شددت القوى الغربية العقوبات على موسكو ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، رأى لافروف أنه "يمكن القول بثقة إن هذا الوضع سيلازمنا لوقت طويل".

وقال: "الولايات المتحدة وأتباعها يضاعفون جهودهم لاحتواء روسيا باستخدام مجموعة واسعة جدا من الأدوات، بدءا بالعقوبات الاقتصادية الأحادية وصولا إلى دعاية كاذبة إلى حد بعيد على مستوى الإعلام العالمي"، منددا بـ"عداء غير مسبوق لروسيا".

وأشار إلى أن "ثقافة إلغاء روسيا وكل ما يمت بصلة إلى بلدنا بلغت حدّا عبثيا"، منددا بحظر كتّاب وموسيقيين وفنانين كبار روس في الغرب مثل تشايكوفسكي ودوستويفسكي وتولستوي وبوشكين.

وأوقفت مؤسسات ثقافية غربية عديدة تعاونها مع هيئات رسمية روسية وحظرت فنانين يدعمون الاجتياح الروسي لأوكرانيا.