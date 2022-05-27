عاصمة صناعة النفط الأمريكية فى خطر.. نقص الوقود يضرب تكساس

جدة - نرمين السيد - انتشر الحديث عن نفاد البنزين فى محطات الوقود بولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من أسبوع، فى حين أن الولاية تشتهر بأنها عاصمة صناعة النفط الأمريكية، حيث كشف سكان الولاية خلال مقاطع فيديو عديدة عن غياب الوقود ببعض المحطات، واضطروا لبذل جهود للحصول على البنزين فى أكنساس.





وحسبما ذكرت تقارير محلية، فقد بات الأمريكيون فى تكساس يواجهون غياب البنزين بشكل كامل عن بعض محطات الوقود، إلى ارتفاع أسعاره على نحو غير مسبوق، حيث وصل سعر البنزين العادى إلى 4.15 دولار للجالون، والديزل 4.89 دولار، الأمر الذى وصفه أمريكيون بأنه "كارثة نهاية العالم".

ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، صعدت أسعار الطاقة بعدما فرضت الولايات المتحدة حظرًا على استيراد النفط والغاز الطبيعى والفحم من روسيا، وقال السناتور الأمريكى، كريس كونز، فى مقابلة الشبكة، إنه يتوقع حدوث بالفعل أزمة طاقة عالمية.

وكانت شبكة "سى إن إن" قد كشفت فى وقت سابق عن أن السلطات الأمريكية تدرس الإفراج عن وقود الديزل من المخزونات الاحتياطية، من أجل خفض أسعار الوقود، وذلك وفقًا لتصريحات أدلى بها مسؤول فى البيت الأبيض.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا فى أسعار البنزين، التى وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر الجالون الواحد من البنزين إلى أكثر من 4.5 دولار.