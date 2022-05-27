وحسبما ذكرت تقارير محلية، فقد بات الأمريكيون فى تكساس يواجهون غياب البنزين بشكل كامل عن بعض محطات الوقود، إلى ارتفاع أسعاره على نحو غير مسبوق، حيث وصل سعر البنزين العادى إلى 4.15 دولار للجالون، والديزل 4.89 دولار، الأمر الذى وصفه أمريكيون بأنه "كارثة نهاية العالم".
ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، صعدت أسعار الطاقة بعدما فرضت الولايات المتحدة حظرًا على استيراد النفط والغاز الطبيعى والفحم من روسيا، وقال السناتور الأمريكى، كريس كونز، فى مقابلة الشبكة، إنه يتوقع حدوث بالفعل أزمة طاقة عالمية.
وكانت شبكة "سى إن إن" قد كشفت فى وقت سابق عن أن السلطات الأمريكية تدرس الإفراج عن وقود الديزل من المخزونات الاحتياطية، من أجل خفض أسعار الوقود، وذلك وفقًا لتصريحات أدلى بها مسؤول فى البيت الأبيض.
وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا فى أسعار البنزين، التى وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر الجالون الواحد من البنزين إلى أكثر من 4.5 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصمة صناعة النفط الأمريكية فى خطر.. نقص الوقود يضرب تكساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.