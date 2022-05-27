بسبب السالمونيلا.. فرنسا تسحب 3000 طن من منتجات «كيندر» من الأسواق

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس شركة "فيريرو فرانس"، نيكولاس نيكوف، اليوم الجمعة، قيام الشركة بسحب أكثر من 3 آلاف طن من منتجات "كيندر" من السوق بسبب مخاوف من مرض السالمونيلا، ما أدى إلى خسائر بعشرات الملايين من اليوروهات.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال نيكوف فى تصريحاته لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن التلوث جاء "من مرشح موجود فى وعاء زبدة الألبان فى مصنع بمدينة آرلون ببلجيكا"، موضحًا أنه "قد يكون الإنسان أو المواد الخام سبب التلوث". واعتبر رئيس الشركة الفرنسية أن "هذه الأزمة مفجعة، فهى أكبر عملية سحب للمنتجات من السوق خلال العشرين عامًا الماضية"، معربًا عن أمله فى أن يعود المصنع للعمل مرة أخرى بعد غلقه، مع إجراء 50% من فحوصات الصحة والسلامة من قبل "مختبر خارجى" معتمد فى المستقبل، بدلاً من النظام السابق للمراجعات الداخلية فقط. وأكد أن رئيس "فيريرو فرانس" أن الشركة "طلبت إعادة الافتتاح بداية من 13 يونيو المقبل، لإعادة إطلاق الإنتاج فى أسرع وقت ممكن".

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