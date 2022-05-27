العالم اليوم - بوتن: "الاقتصادي الأوراسي" سيقلل اعتمادنا على القوى الخارجية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 مايو 2022 02:15 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أن بلاده ستعتمد على المجلس الاقتصادي الأوراسي، في خفض اعتمادها على القوى الخارجية، موضحا أن أهمية هذا المجلس بدأت تتضح مع الوضع الحالي الصعب في مواجهة الدول غير الصديقة.

جاء حديث الرئيس الروسي في كلمة له الجمعة خلال اجتماع للمجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي، الذي يعرف بأنه اتحاد اقتصادي للدول التي تقع في وسط آسيا وشمالها وفي أوروبا الشرقية.

وقال بوتن إن روسيا تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر، التي تتشارك معها في مشاريع اقتصادية، كما إشار إلى بحث التكامل مع الإمارات.

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده تعمل على تكثيف المحادثات حول اتفاقية المنطقة الحرة مع مصر.

وأوضح بوتن أن بلاده "توسع نطاق المعاملات بالعملة المحلية (الروبل) مع الدول الصديقة" مبينا أن "الحكومة الروسية تتخذ قرارات في الوقت المناسب لتنشيط الأسواق والقطاع المالي".

وعبر عن تفاؤله بأن التكامل الأوثق لدول المجلس الاقتصادي الأوراسي "سيسمح لبلدان المجلس بأن تصبح أقوى اقتصاديًا وسيقلل بشكل كبير من اعتمادها على الغرباء، بما في ذلك البيئة السياسية".

وقال الرئيس الروسي إن عملية التكامل داخل دول المجلس الاقتصادي الأوراسي، تتضح مزاياها بشكل خاص "في الوضع الدولي الصعب الحالي في مواجهة العدوان من بعض الدول غير الصديقة".