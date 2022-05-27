الاستعلام عن مستحقات تأمينية | التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن مستحقات تأمينية، حيث يعد البحث عن قيمة المستحقات التأمينية من الاستعلامات الهامة للكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث تحرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علي توفير كافة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالمستفيدين لديها، حيث يتم الاستعلام عن أي خدمة تخص التأمينات الاجتماعية من خلال الإلكترونية، وتحرص المنصة علي تزويد جميع المشتركين بجميع المعلومات والبيانات الهامة التي تخص التعامل مع المؤسسة وذلك لجميع فئات المواطنين من أفراد ومشتركين ومتقاعدين ومن أصحاب الأعمال وغيرهم من الفئات المسجلة لدي الهيئة، ومن خلال خطوات إلكترونية سهلة سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن مستحقات تأمينية.

الاستعلام عن مستحقات تأمينية

توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لجميع المشتركين، وأحد أبرز هذه الخدمات هي خدمة التحقق من تواجد مستحقات تأمينية، علي أن يتم الاستعلام بوساطة تنفيذ هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى منصة المؤسسة من الرابط الآتي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى المنصة بواسطة إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لذلك.

النقر على تبويب (الخدمات الإلكترونية) المتوفرة بالصفحة الرئيسية.

النقر علي خدمة الاستعلام عن مستحقات تأمينية.

سوف يتم التحويل للصفحة المخصصة من أجل إدخال البيانات التي تخص المستخدم.

يجب إدراج رقم الهوية في المكان المحدد لذلك.

تطلب المنصة تسجيل جميع البيانات التي يتطلب إدخالها.

ثم النقر علي (استعلام) لتقوم المنصة بإظهار جميع البيانات التي تخص المستحقات التأمينية.

تسجيل دخول التأمينات الاجتماعية

يستطيع أي مستخدم أو مشترك تابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن يقوم بتسجيل دخول المنصة من حسابه الشخص بهذه الخطوات: