روسيا: إسقاط مقاتلة «ميج-29» بالقرب من أوديسا ومقتل 250 جنديا أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير قاذفة منظومة دفاع جوى أوكرانية من طراز "بوك-إم 1-2"، ورادار الإضاءة والتوجيه الخاص بنظام "إس-300" الأوكرانى، باستخدام صواريخ عالية الدقة.





وفى بيانه اليومى، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، إن القوات الفضائية الجوية الروسية دمرت منظومة الدفاع الجوى الأوكرانى من طراز "بوك-إم 1-2" ورادار منظومة "إس-300" تابعتين للدفاع الجوى الأوكرانى بالقرب من "بارفينكوفو"، وتم تدمير رادار للدفاع الجوى بالقرب من "جوساروفكا" فى منطقة خاركوف.

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، فقد تم تنفيذ هجوم صاروخى على مواقع لواء الهجوم الجبلى العاشر الأوكرانى المنفصل، وإصابة 7 مراكز قيادة ومراقبة، و13 مناطق لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية. وقصف الطيران الروسى 44 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية، وتحييد أكثر من 250 عنصر من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، وتعطيل 84 وحدة من بينها 9 دبابات و5 قاذفات "جراد".

كما أسقط الدفاع الجوى الروسى فوق "بيليارى" بمنطقة أوديسا مقاتلة من طراز "ميج-29" تابعة لسلاح الجو الأوكرانى، وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 77 مركز قيادة، و412 منطقة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية، و53 موقعًا لإطلاق نيران المدفعية.

كما أعلن الجيش الروسى إحباط محاولة أخرى لإنشاء معبر عائم للقوات الأوكرانية عبر نهر "سيفيرسكى دونيتسك" بالقرب من "زافجورودنيفو" بمنطقة خاركوف، حيث تم ضرب المعبر.