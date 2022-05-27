مقتل 50 شخصا فى هجوم مسلح استهدف بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال متحدث باسم الجيش البوركينى، إن الجيش يعمل على تأمين المنطقة، دون الإشارة إلى أى تفاصيل أخرى بشأن حتى الآن.

وقبل أيام قليلة، قتل 11 جندى فى هجوم مماثل فى شرق بوركينا فاسو، حيث تنشط الجماعات المسلحة والإرهابية ـ داعش والقاعدة ـ فى منطقة الساحل الإفريقى، التى يقطنها 21 مليون نسمة، فى دول بوركينا فاسو وفى مالى والنيجر المجاورتين.