شانجان cs35 بلس 2023 تعود في ثوب جيلي كولراي عروض تقسيط بـ450 ريال

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عمر شويل - جدة تمثل سيارة شانجان cs35 بلس 2023 Changan cs53 التي أطلقت مؤخرًا أحد التحديات الحديثة في سوق الكروس أوفر. فعلى مدى العقود الماضية كان هناك أقل من عشرة متنافسين في قطاع شاحنات البيك أب. الآن يوجد 14 سيارة ، بما في ذلك شاحنات الحجم الكامل من Ford و Ram. وقبل سنوات قليلة كانت السيارات الأمريكية تهيمن على قطاع الكروس أوفر . الآن ، تتصدر شركة صناعة السيارات الصينية جيلي عبر سيارة Coolray التي تتصدر حلبة السباق، وتقدم سيارة رائعة بسعر منخفض نسبيًا هي جيلي كولراي.

شانجان cs35 من الخارج

طبعًا هذا الطراز ليس جديدًا تمامًا باعتباره جزءًا من منظومة سيارات شانجان ومن أهمها شانجان بلس ليمتيد 2021 الشهيرة. لكن عند النظر إلى سيارة شانجان CS35 للوهلة الأولى سوق تندهش من روعة التصميم الخارجي. تلفت قضبان الإضاءة الأمامية والخلفية بتقنية LED الانتباه. ولكن بخلاف الأضواء فإن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة تتسم بجاذبية قوية مع شبكتها الضخمة. تتماشى مجموعة الألوان، مع اللمسات الانسيابية التي تسير بشكل جيد مع طرازات بألوان الأبيض والأحمر والرمادي حسب تفضيلك.

سيارة شانجان cs35 بلس من الداخل



ورثت سيارة شانجان بلس CS35 Plus الجديدة المقصورة الفخمة من شقيقها الأكبر شانجان cs75 بلس CS75 Plus. أما المواد المستخدمة في التصنيع فتبدو ذات جودة عالية. من الداخل ربما قد لا يرتاح البعض إلى الجلد الأحمر أو إلى الشاشات الملتصقة في الجزء العلوي من لوحة القيادة. ولكن بشكل عام ، يبدو التصميم الداخلي حديثًا ويتخطى بكثير نقطة السعر الفعلي للسيارة.

المساحة والرحابة الداخلية

نظرًا لكونها ضمن فئة الكروس أوفر، لا تتوقع الكثير من حيث المساحة. ولكن في فئتها ، فإن شانجان cs35 بلس CS35 Plus أعلى من المعدل. بالإضافة إلى وجود ميزة فتحات تكييف الهواء الخلفية وفتحة السقف البانورامية لفئات Hype و Luxe الأعلى. قد يعيبها صعوبة ضبط مقعد السائق لكن مع الوقت فهو شيء يجب أن تعتاد عليه.

سعر شانجان cs35 بلس

تتوفر سيارة شانجان بلس في السعودية عند سعر 69 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويصل السعر إلى 79 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة. كما يمكن تقسيط السيارة ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية بقسط شهري في حدود 450 ريال. في هذه الحالة يتم التقسيط على 24 شهرًا مع سداد 50 % من الثمن كدفعة مقدمة.

جيلي كولراي نيرو 2023 Geely Coolray NERO

أطلقت جيلي إصدار خاص جديد من كولراي تحت اسم Geely Coolray NERO. هذا الطراز هو أغلى سيارات جيلي كروس أوفر على الإطلاق. وتأتي السيارة الجديدة بعجلات حصرية من السبائك المعدنية مقاس 18 بوصة. مع فرش أرضي يحمل علامة Coolray NERO. وجناح خلفي سبويلر على شكل حرف “S” .وشارة على الباب الخلفي وبطانة معدنية على حافة المصد الخلفي.