خطوات الحصول على تصريح دخول مكة للمقيمين إلكترونياً

مع اقتراب موسم الحج للعام الحالي 1443 / 2022، يرغب العديد من المقيمين من الحصول على تصريح دخول مكة المكرمة، سواء كان من العمالة المنزلية، أو العمالة التي تعمل بشكل موسمي عبر نظام أجير في مختلف المنشآت الموسمية، فقد بدأت وزارة الداخلية متمثلة في المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، في استقبال تصريح دخول مكة للمقيمين عبر منصة أبشر، وكانت الحكومة في المملكة العربية السعودية أصدرت بياناً بضرورة الحصول على تصريح دخول مكة 1443 لغير المواطنين في بيان نشرته العديد من المواقع الحكومية والرسمية في المملكة، ويمكن الحصول على التصريح إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى أي من الجهات المعنية.

قبل الدخول في خطوات الحصول على التصريح هناك بعض المتطلبات والشروط، وبعض الأوراق والمستندات المطلوبة، ويمكن معرفتها من خلال السطور القادمة، علماً أنه لا يمكن الحصول على التصريح لغير المواطنين إلا بعد أن يستوفي المتقدم للشروط.

المستندات المطلوبة للحصول على التصريح

في حال إن كنت عامل وترغب في الحصول على تصريح دخول العاصمة المقدسة يجب توافر تصريح العمل الخاص بك.

يجب تقديم صورة من هوية مقيم، علماً انه يجب ان تكون صادرة من مكة المكرمة.

يجب تحديد نوعية التصريح سواء كان لأداء فريضة الحج للعام الحالي أو للعمرة

الحصول على تصريح دخول مكة

قم بالتوجه إلى رابط بوابة تصريح دخول مكة المكرمة.

المكرمة. قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول للبوابة.

قم بالتوجه إلى بيانات مقيم.

قم بكتابة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

وأخير قم باختيار الحصول على تصريح دخول مكة.

على الجانب الآخر منعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية المقيمين داخلها، من دخول مكة المكرمة بدون تصريح، وذلك بعد تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء السعودية، مؤكداً أنه بدءاً من الخميس الموافق 25 من مايو سيتم منع المقيمين داخل الدولة من دخول مكة المكرمة بدون تصريح، وأكد أنه سيتم تنفيذ كافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وسيتم إعادة المركبات أو المقيمين اللذين لم يحصلوا على التصاريح اللازمة.