لافروف: الغرب أعلن حربًا شاملة على العالم الروسى كله

جدة - نرمين السيد - وفى جلسة مجلس رؤساء المناطق الروسية لدى وزارة الخارجية الروسية، قال لافروف: "أعلن الغرب حربًا شاملة ضدنا وضد العالم الروسى كله، وهو لا يخفى ذلك"، مؤكدًا أن ذلك بلغ حد العبثية.
وحذر وزير الخارجية الروسى من أن الوضع الحالى مع "إلغاء" الغرب لروسيا سيبقى لفترة طويلة، مضيفًا أن الغرب لا يتخلى عن محاولاته إثارة الشجار بين شعوب الاتحاد السوفييتى السابق، باستخدام تفسيرات مغرضة ومغلوطة للتاريخ.
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