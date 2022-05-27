بريطانيا: روسيا تكثف الحصار حول مدن شرق أوكرانيا وتفرض السيطرة

جدة - نرمين السيد - قالت الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن روسيا تكثف حصار مدن فى شرق أوكرانيا وتسيطر على مناطق فى مناطق دونباس وبوباسنا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسرا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





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