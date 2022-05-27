“ظهرت” نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 لجميع المحافظات على بوابة النتائج الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الجيزة والبحيرة وكفر الشيخ، مما أدى إلى زيادة البحث بشكل كبير من قبل جميع طلاب الشهادة الاعدادية في محافظات مختلفة عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، وذلك ليتعرف كل طالب على المجموع الخاص به للعام الدراسي الجاري 2021/2022 ليبدأ الطلاب في التقديم في المدارس الثانوية المختلفة، والجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بالطلاب متاحة من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب وبشكل إلكتروني، وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، للتعرف على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

لقد تم الإعلان عن تفاصيل نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس حيث ان النتيجة من المقرر ان تصدر بعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات الاخرى، اي مع بداية الأسبوع المقبل، على ان تصدر النتيجة للطلاب إلكترونيًا، أي أن النتيجة ستكون متوافرة من خلال الموقع المحدد من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على أن تصدر النتيجة لطلاب الصف الثالث الاعدادي بناءًا على رقم الجلوس الخاص بالطالب، لتصدر النتيجة في كل مادة دراسية والمجموع الكلي بالاضافة إلى النسبة المئوية الخاصة بالطالب وترتيبه على الادارة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

أصبح من السهل الآن لكافة طلاب الشهادة الاعدادية التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية داخل موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، وقد جاءت تلك الخطوات كالاتي: