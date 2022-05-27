عاجل- غازبروم الروسية: استئناف شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، أعلن فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبى يبحث عن دول يمكنها أن تساعد أوروبا فى تقليل الاعتماد على الغاز الروسى،

وقال المستشار الألمانى، أولاف شولتس، إن بلاده ستنهى اعتمادها مع أوروبا على مصادر الطاقة الروسية، قائلاً: "نخطط للاستغناء عن الغاز الروسى بنهاية العام الجارى"، مضيفا لن نجلب الناتو إلى أى صراع مع روسيا.