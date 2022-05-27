فيتو روسيا والصين يكسر قرارًا بالإجماع ضد كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - استخدمت الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" فى مجلس الأمن الدولى، أمس الخميس، لمواجهة مشروع قرار أمريكى لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، وذلك بعد اختبارها صواريخ بالستية، ما يشير إلى انقسام واضح داخل المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد صوتت الدول الـ13 الأخرى الأعضاء لمصلحة المشروع الذى نص على خفض فى واردات بيونج يانج من النفط الخام والمكرر. فيما أعرب عدد من حلفاء واشنطن عن أسفهم لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأن الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار.

بينما يرى الأمريكيون أن عدم التحرك فى هذا الوضع "أسوأ من سيناريو عرقلة بلدين لتبنى القرار"، كما ذكر سفير طلب عدم كشف هويته.

وبحسب الوكالة، أشارت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، مبررة الخطوة، إلى أنه منذ 2017 حين تبنى مجلس الأمن بالإجماع ثلاث مجموعات من العقوبات القاسية، "لم يؤد ضبط النفس والصمت من قبل المجلس إلى إزالة التهديد ولا حتى إلى خفضه".

وأضافت السفيرة الأمريكية: "بل بالعكس، شكل جمود المجلس تشجيعًا لكوريا الشمالية". وكانت قد اعتبرت قبل التصويت أن إطلاق الصواريخ البالستية بما فيها العابرة للقارات يمثل "تهديدا للسلم والأمن للمجتمع الدولى بأسره".

على الجانب الآخر، اتهم السفير الصينى تشانغ جون، الولايات المتحدة بأنها سعت إلى "الفشل" وإلى "إبعاد المجلس عن الحوار والمصالحة"، قائلاً إن "عقدة المشكلة هى معرفة إذا كانوا يريدون استخدام ملف شبه الجزيرة الكورية لإستراتيجيتهم المزعومة فى المحيطين الهندى والهادئ".

وأكد السفير الصينى رفض بكين "التام لأى محاولة لجعل آسيا ساحة معركة أو لإثارة مواجهات أو توتر فيها"، داعيًا الولايات المتحدة إلى "العمل على تشجيع حل سياسى"، وأن عقوبات جديدة سيكون لها عواقب إنسانية فى كوريا الشمالية التى تواجه منذ فترة قصيرة انتشار كورونا.

وشدد الوزير الصينى على ضرورة "تجنب أى خطوة استفزازية"، مطالبًا الولايات المتحدة "باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية".

كما اتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، الولايات المتحدة بتجاهل دعوات بيونج يانج إلى وضع حد "لأنشطتها العدائية". وقال: "زملاءنا الأمريكيين والغربيين لا يملكون على ما يبدو أى رد على أوضاع الأزمات سوى فرض عقوبات جديدة".