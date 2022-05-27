رابط نتائج الشهادة الإعدادية جميع المحافظات برقم الجلوس استعلم الآن

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الإعلان عن نتائجهم بعد انتهاء أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية، فقد ظهرت بالفعل نتائج كحافظة الجزيرة ومحافظة كفر الشيخ، وفي أنتظار إعلان باقي نتائج المحافظات الأخرى، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتائج سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تصحيح الأوراق وحصد الدرجات، مشيراً إلى أن إعلان النتائج سيكون في القريب العاجل بإذن الله.

طرق الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

سنوضح لكم الآن خطوات الاطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، فيجب على الطالب وولي الأمر أتباع الخطوات التالية:

رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس

نتمنى لجميع الطلبة والطالبات النجاح الدائم والتوفيق المستمر، ويمكن الإطلاع الآن على نتائج بعض المحافظات التي ظهرت يوم أمس بالفعل أمثال محافظة الجيزة ومحافظة كفر الشيخ، فهي متوفره من خلال الروابط الموضحة سابقاً، نتمنى أن نكون قد استطعنا مساعدة الطلاب في الوصول لنتائجهم، وفي انتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائما لمساعدتكم في الوصول للنتائج، من خلال أرقام جلوس الطلاب وتوضيح المحافظة التابع لها.