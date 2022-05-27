شروط دعم ريف لربات البيوت وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة

دعم ريف لربات البيوت، هو برنامج حكومي يقدم للعديد من الأفراد من الشباب والنساء والمتقاعدين من منهم لا يستطيع أن يحصل على فرصة عمل وهو يمتلك مهنة، ويقدم مبلغ مالي يصل حتى 54 ألف ريال بشروط معينة، ويستمر لمدة عام أو وفق ما يتم الاتفاق عليه، وإذا كنت من محبي زراع الفواكه، أو إنتاج البن والعسل والمحاصيل البعلية فيمكنك التوجه إلى دعم ريف حتى تحصل على دعمك للعمل الحر في مجال مهنتك، وفق بعض الشروط البسيطة من خلال برنامج ريف، حتى تواجه الحياة وتحصل على مساعده مالية تساعدك في إنجاز عملك.

شروط دعم ريف

قامت وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية بوضع عدد من النقاط المفروض توافرها في المتقدم لطلب الدعم، قرض 120 ألف ريال للنساء، وبعد الفحص للطلبات سوف يتم انتقاء المستفيدين من الدعم والمؤهلين لذلك وفق الشروط، سيارة مستعملة بالتقسيط، وهي شروط صغيرة ولكن يجب توافرها في المتقدم حتى يستحق الدعم ومن الشروط كالأتي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

يصلح للسعوديين والسعوديات فقط.

لا يشغل أي وظيفة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

لا يزيد عدد الدخل الشهري عن 6000 ريال.

يصلح للمتقاعدين وللنساء والشباب من ينطبق عليه الشروط.

وللنساء والشباب من ينطبق عليه الشروط. توفير حساب بنكي خاص بالمستفيد.

تقديم وثيقة العمل الحر.

طريقة تقديم طلب دعم ريف لربات البيوت

يمكن لجميع النساء التقديم على طلب دعم ريف بعدما تكون قد استوفت الشروط السابقة، ويتم تقديم الطلب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لدعم ريف، ثم اختيار ريف للتنمية الاجتماعية، وبعد ذلك اختيار طلب جديد، اختيار نوع الجنسية، وتسجيل الهوية، وكتابة رقم الجوال واختيار التاريخ، واختيار المشروع المناسب للعمل به، وكتابة رقم الايبان واختيار البرنامج ويمكنك أن تختار حتى ثلاث برامج تابعه لك في آن واحد بشرط أنه سيكون الدعم هو هو نفس المبلغ المعلن عنه بحد 4,500 ريال شهريا وفي السنة 54 ألف ريال، ويمكن للعاطلين عن العمل أو المتقاعدين الدخول على المنصة الإلكترونية لريف واختيار البرامج المناسبة للعمل بها وتقديم طلب الحصول على الدعم، وسوف يتم إرسال مختص حتى يقوم بالبحث والتأكد من هوية المتقدم.