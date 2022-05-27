نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قريباً سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة للفصل الدراسي الثاني من العام 2021-2022، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في نهاية شهادة مرحلة التعليم الأساسي لعدد كبير من المحافظات المصرية، خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو وبداية شهر يونيو، في حالة استكمال لجان الكنترولات عمليات التصحيح والرصد المراجعة لدرجات الطلاب وفق توزيعات العام الدراسي الحالي، والحد الأدنى والأقصى لدرجة النجاح في كل مادة، والتي تقوم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتوضيحها مع الإعلان عن نسب النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بالأمس تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2022 ، وتم توفير عدة روابط إلكترونية حتى يسهل على الطلاب معرفة كشوف الدرجات الخاصة بهم، بالأخص ومحافظة الجيزة تعد من اكبر المحافظات المصرية في عدد السكان، وقد تحتل المركز الثاني بعد محافظة القاهرة، وكامن نسبة ألنحاج بالجيزة 82.6 %، وهو الأمر الذي سيتبعه دون شك الكشف عن نتيجة إعدادية القاهرة في وقت قريب نظرا لزيادة حالة القلق والترقب لدى الطلاب وأولياء الأمور.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من امتحانات نهاية العام يوم الخميس الماضي 26 مايو 2022، حيث انتهى الطلاب من اختبار مادة العلوم دون أي مشاكل تؤثر على النتائج، وتابعة مديرية التربية والتعليم سير العملية الامتحانية، وتصحيح العينات العشوائية والتأكد من انطباق ذلك والمعايير التي تم وضعها، وأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وتولت غرفة العمليات متابعة أي شكاوى للتحقق منها في الحال، وقد تولت لجان الكنترول عمليات التصحيح حتى يتم تحديد موعد اعتماد النتيجة من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في وقت قريب.

نتائج الشهادة الإعدادية عبر موقع ثقفني

يسعى موقع ثقفني لتقديم خدمة متميزة لمتابعة، وخاصةً أبناءً الطلاب المنتظرين معرفة نتائج الامتحانات لنهاية العام الدراسي 2021-2022 في الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، حيث يمكنكم الاستعلام عن تفاصيل ظهور النتيجة لأي محافظة من خلال الخدمة والروابط المرفقة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

رابط مديرية التربية والتعليم القاهرة

يعد موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من المواقع الأساسية والرسمية التي سنتابع من خلالها مراحل ظهور النتيجة، كما هو الخال في موقع محافظة القاهرة الإلكتروني حيث يمكن ترقب ظهور رابط النتيجة علية في وقت قريب إن شاء الله، ومن موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

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