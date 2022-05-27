نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروطه عبر وزارة الموارد البشرية في المقال التالي
يعتبر برنامج موعد الضمان الاجتماعي المطور أحد البرامج التي تتيح الدعم المالي للكثير من الأسر السعودية التي تم تصنيفها بكونها تحت خط الفقر، ولا شك أن ذلك مدرج ضمن قائمة النجاحات التي من المقرر تحقيقها وفق رؤية 2030 التي تحققها المملكة من أجل رفع المستوى المعيشي على مستوى جميع مدن المملكة.
نظام الضمان الاجتماعي المطور
هو من الأنظمة التي توفر الدعم المالي للكثير من الفائت من المواطنين السعوديين ومن بينهم ما يلي:
- أولا: الأسر التي لا تمتلك دخل ثابت مقابل وظيفة معينة.
- ثانيا: الأشخاص المعاقين.
- ثالثا: الأرامل والمطلقات.
- رابعا: الأشخاص الذين يحصلون على معاش لا يتجاوز الـ 1100 رسال سعودي.
شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443
- يلزم أن يكون الشخص المتقدم لطلب الدعم بشكل رسمي سعودي الجنسية.
- لابد أن يكون طالب الدعم من المواطنين المقيمين في السعودية بشكل دائم.
- يلزم أن يكون معاشه المادي لا يزيد 1100 ريل سعودي.
- يلزم ألا يكون طالب الدعم ممتلك لأي أصول (عقارات – مباني – أراضي).
خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد
يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال القيام ببعض الخطوات وهي:
- الخطوة الأولى: قم بالدخول على رابط موقع وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.
- الخطوة الثانية: قم بالضغط على خيار “تسجيل جديد”.
- الخطوة الثالثة: قم بكتابة بياناتك بشكل صحيح في الاستمارة الموجودة على الشاشة والتي تتمثل في (الاسم – رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف المحمول).
- الخطوة الرابعة: سيصلك بعد إرسال البيانات رسالة تحتوي على كود أو رمز للتحقق على هاتفك قم بكتابته على الشاشة بالمربع المخصص لذلك.
- الخطوة الخامسة: وبعد ذلك قم برفع الملفات والأوراق الرسمية المطلوبة وهي (صورة بطاقة الهوية – ما يثبت القيمة المالية للدخل الشهري في حالة توفره – الوثاق الرسمية التي تفيد الطلاق أو الزواج أو الوفاة على حسب حالة العائل).
- الخطوة السادسة: قم بالضغط على كلمة “إرسال” وذلك من اجل إتمام خطوات طلب الدعم بشكل إلكتروني عبر المنصة الرسمية.
ومن الجدير بالذكر أن كل البيانات والوثائق سيتم مراجعتها من قبل الجهة المختصة وسيتم توضيح القبول أو الرفض على الطلب خلال أيام معدودة.
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