نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 محافظة الجيزة وجميع المحافظات المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 ، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني يوم الخميس السادس والعشرون من شهر ماي 2022، وحاليا يبحث أولياء الأمور والطلاب عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة من أجل الاستعلام عن نتائجهم بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس خاصة في ظل الظروف الصحية التي تعرفها البلاد، يذكر أن امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” للترم الثاني من العام الدراسي الحالي تمت في ظروف ممتازة وعرفت نسبة نجاح قدرت باثنان وثمانون في المئة، لذلك سوف نحاول عبر موقع ثقفني الإخباري أن نضع بين أيديكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الجيزة وباقي محافظات مصر فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022

بعد ظهور نتائج الشهادة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 الدور الأول في محافظة الجيزة يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي بمصر عمليات بحث رهيبة عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في محافظة القاهرة ومحافظة البحر الأحمر ومحافظة أسوان، ومحافظة المنيا وأسيوط وقنا والسويس والإسماعيلية والفيوم وباقي المحافظات الأخرى التابعة لوزارة وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 في جميع المحافظات

يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور في كافة المحافظات المصرية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من خلال الدخول على الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الجيزة

اجتاز أكثر من 183881 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني الدول الأول في محافظة الجيزة، حيث تمت جميع الاختبارات في كافة المواد بطروف حسنة وترحت رقابة محكمة من قبل دارات الجيزة التعليمية، حيث أسفرت النتائج عن 91 طالب وطالبة تحصلوا على تقدير ممتاز وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 92.86 %، فيما بلغت نسبة نجاح طلاب الصم وضعاف السمع تسعون في المئة، اما التعليم الأساسي القسم المهني 90.86% وللاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب عليك الدخول إلى رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية احدى الروابط المذكورة اعلاه.

ثانيا: ثم بعد ذلك قم باختيار محافظتك

ثالثا: الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال كتابة رقم الجلوس أو الاسم.

رابعا: أخيرا ستظهر أمامك النتيجة النهائية للشهادة الاعدادية بكامل تفاصيلها مع إمكانية طباعتها.

وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أشرف سلومة أنه يمكن كذلك لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدول الأول عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

إلى هنا نصل إلى ختام هذا المقال والذي تعرفنا فيه بشكل مفصل ودقيق على رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 محافظة الجيزة ومحافظة القاهرة وجميع محافظات مصر ونتمنى التوفيق والنجاح لكافة طلاب الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.