نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الجديدة لشهر ذي القعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة لشهر ذي القعدة، وهذا ما يبحث عنه الكثير من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي لاحتياجهم لشراء ما يلزمهم من احتياجات المعيشة، وذلك خاصة بعد غلاء السلع الغذائية وغلاء الكثير من المنتجات، وهذا ما يعاني منه الكثير من البلاد وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة.

موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية اجتماعية أنه تم تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حتى شهر أكتوبر 2022، وذلك حتى توفر الوقت الكافي لمن يرغب التسجيل في الضمان المطور للمستحقين،

وذلك لمن تتوافر لديهم الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

كما تعمل الوزارة في الوقت الحالي على توحيد موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي بالنظام القديم والجديد معا، ولقد أكدت الوزارة أن الراتب على النظام الجديد لا يقل عن النظام القديم، وقد تم الإعلان عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة 1443 في أول يوم من شهر ذي القعدة لعام 1443ه‍ الموافق يوم 31 مايو 2022.

الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي برقم الهوية

يمكن الآن الاستعلام عن معرفة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443 للأشخاص المسجلين والمستفيدين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الاستعلام عن معاش الضمان.

يتم إدخال رقم الهوية أو رقم السجل في المكان المخصص لذلك.

كتابة الاسم كامل وصحيح ورقم الهاتف الخاص بك في المكان المخصص له.

كما يجب التأكد من صحة المعلومات.

كتابة نوع السؤال الذي ترغب الإجابة عنه من قبل الوزارة بخصوص راتب ذي القعدة

الضغط على أيقونة إرسال.

انتظار الرد بالتفاصيل.

متى يتوقف معاش الضمان الاجتماعي

يوجد بعض الحالات التي يتم فيها توقف راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وهم كالآتي: