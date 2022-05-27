نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link شغال نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والإسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، بعد انتهاء أعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة، فقد اتسمت امتحانات الإعدادية بالقليوبية بالهدوء واليسر، ولم ترد إلى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية شكاوى من صعوبة أي جزء من أجزاء الإمتحانات، لاسيما بعض الشكاوى التي وردت والخاصة بصعوبة امتحانات العملي وعدم وضوحها، ومنذ انتهاء الإمتحانات يزيد البحث عن رابط اعلان النتيجة، حيث تظهر النتيجة للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس، إذ يهم الطلاب التعرف على نتيجتهم في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بالدرجات التفصيلية في كل المواد، ليستعدوا بعدها للإستمتع بالإجازة الصيفية، ومن ثم الإنتقال إلى أهم مرحلة تعليمية وهي المرحلة الثانوية.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

أعلن وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الدكتور ياسر محمود، قرب انتهاء عمليات التصحيح لنتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، فقد انتهت بالفعل أعمال التصحيح في معظم المواد، على أن يتم خلال الأيام المقبلة تجميع ومراجعة ورصد الدرجات، لتكون النتيجة متاحة للإطلاع خلال الأيام الأولى من شهر يونيو، حيث يتم رفع النتيجة عقب اعلانها إلى المحافظ لإعتمادها، وإعلان اسماء الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبيبة

يعتمد محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة ويعلن في السياق ذاته نسبة النجاح العامة، مع العلم أن نتيجة الشهادة الإعدادية تكون عامة على مستوى سائر الإدارات التعليمية بالقليوبية، وهي إدارات الخانكة وكفر صقر وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقليوب وبنها والخصوص وغيرها، حيث تكون نتائج الشهادة الإعدادية عامة على مستوى سائر الإدارات والمدارس بالقليوبية.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القلويبية

للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الترم الثاني، من خلال الرابط السابق أدخل رقم الجلوس في المربع الموضح، ثم اضغط عل عرض النتائج، لتظهر لك نتيجتك في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بالدرجات المفصلة، كما يمكننا مساعدتك في احضار النتيجة، من خلال ترك رقم جلوسك بالأسفل بالتعليقات، لنتولى احضار النتيجة لك فور اعتمادها وظهورها رسمياً.