شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد صرف معاش شهر مايو عبر منصة الدعم والحماية

منصة الدعم والحماية هي المنصة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعملها حتى يتم التسجيل في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلالها، ومعرفة استحقاق الأهلية في التقديم، ومعرفة شروط التقديم وشروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الذي يكون مبلغه مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والذي بدعم المواطنين المحتاجين، والأشخاص ذات الدخول الصغيرة، والذين لا يقدرون على الإنفاق أو بسبب انعدام مصادر الدخل لهم، وهذا المعاش يكون لتقليل نسبة الفقر في المملكة العربية السعودية، وحتى يكون المواطن السعودي قادر على العيش ومواكبة ظروف غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، والمنصة من أجل التقديم عليها ثم تقوم الوزارة باستقبال الطلبات وفرز الأشخاص وتقديم الدعم للأشخاص المستحقين له.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

هدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور تقديم المساعدات المالية الأشخاص الأشد احتياجا في المملكة العربية السعودية، والأشخاص الغير قادرين او الأرامل، أو معدومي الدخل، أو الأشخاص التي تكون دخولهم أقل من المبلغ الذي حددته الوزارة وهو الحد الأدنى الذي يمنع من الحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لذلك قامت الوزارة بتحديد شروط الحصول على الضمان وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على المعاش من مواطنين المملكة العربية السعودية، ويكون ذات الجنسية السعودية.

أن يكون الشخص مقيم بالمملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

أن لا يكون الشخص مسجل لدى أحد دور الرعاية والإيواء في احد مناطق المملكة.

أن لا يزيد راتب الشخص أو العائلة عن الحد الأدنى الذي يمنع من الحصول على الضمان الاجتماعي المطور.

صحة البيانات المسجلة عند التقديم.

أن لا يكون للشخص أي أصول عالية الثمن، أو أي استثمارات كبيرة.

موعد صرف معاش شهر مايو 2022

يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف معاش الضمان لشهر مايو، حيث تم تأخير صرف المعاش بسبب قيام الوزارة بإضافة الأشخاص المتقدمين للحصول على معاش شهر مايو، وبعد أن قامت بكتابة أسماء الأشخاص واضافتهم بعد ان تم إثبات استحقاقهم للحصول على الضمان، وسيتم صرف المعاش خلال هذه الأيام الجارية، حيث من المخطط صرفه بداية من يوم الحادي والعشرين من شهر مايو وحتى يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر.