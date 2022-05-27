عاجل- ألمانيا: نبحث عن دول للمساعدة فى تقليل الاعتماد على الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاقتصاد الألمانى، روبرت هابيك، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبى يبحث عن دول يمكنها أن تساعد أوروبا فى تقليل الاعتماد على الغاز الروسى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





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