البحر المتوسط يبتلع مئات المهاجرين.. أكبر عدد منذ 2014

ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس"، كشفت السلطات التونسية عن أحدث مأساة شهدها البحر المتوسط، عندما غرق قارب خشبى، كان يقل أكثر من مائة شخص فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضى، حيث انقلب ذلك القارب بالقرب من جزيرة قرقنة، الواقعة جنوب شرق البلاد بسبب سوء أحوال الطقس.
وبحسب الوكالة، قالت منظمة الهجرة، يوم الأربعاء الماضى، إن السلطات أنقذت 30 شخصًا من ركاب القارب، لكن لا يزال 75 فى عداد المفقودين، فيما واصلت وحدات من القوات البحرية وخفر السواحل التونسية تمشيط منطقة الحادث، أمس الخميس.
وأوضحت التقارير أن عشرات المهاجرين سقطوا فى المياه، يوم الأربعاء، عندما كانوا يكافحون للتشبث بالقارب المقلوب قبالة سواحل تونس. فى حين أنقذت فرق منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية نحو 110 أشخاص من ضحايا الحادث.
وفى تصريحاته لـ"أسوشيتيد برس"، قالت أليس سيرونى، رئيسة قسم حماية المهاجرين بالمنظمة الدولية للهجرة، إن حوادث مميتة لا تزال تقع فى طريق الهجرة وسط البحر المتوسط، والذى يمتد بين ليبيا وتونس، مضيفة أنه "إلى جانب دورنا الإنسانى فى رعاية الناجين من حيث توفير الإقامة والطعام، نحن ملتزمون بتعزيز قدرات السلطات التونسية لمساعدة القوارب المنكوبة".
وقال مراد التركى، المتحدث باسم محاكم صفاقس، إن السلطات عثرت على جثة واحدة فقط حتى الآن، ما يعنى أن الأمل ضئيل فى العثور على ناجين. وأضاف: "بشكل عام، مرت عدة أيام حتى لفظ البحر الجثث".
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