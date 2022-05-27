العالم اليوم - أونصة الذهب تزداد بريقا.. دوافع أميركية وراء رحلة الصعود

انتم الان تتابعون خبر أونصة الذهب تزداد بريقا.. دوافع أميركية وراء رحلة الصعود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 مايو 2022 10:18 صباحاً - صعدت أسعار المعدن الأصفر اليوم الجمعة مع استمرار ضعف الدولار، ليتجه الذهب نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1854.05 دولار للأونصة بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 1851.90 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4 بالمئة.

وعن تحركات الذهب، قال محلل العملات في ديلي فوركس، إيليا سبيفاك، إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق من سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأميركي.

وكان محضر الفيدرالي الآخير قد سلط الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو، كما توقعت السوق.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة وعائدات السندات الأميركية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.95 دولار للأونصة، وصعدت حوالي 1.5 بالمئة هذا الأسبوع.

واستقر البلاتين تقريبا عند 950.28 دولار. وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2015.96 دولار، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي نحو ثلاثة بالمئة، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل.