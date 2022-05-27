العالم اليوم - رحيل "ملازم الصلاة".. 70 عاما خلف إمام الحرم المكي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 مايو 2022 10:18 صباحاً - توفي، الخميس، الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ المعروف بـ"ملازم الصلاة خلف إمام الحرم المكي".

ونعى عدد من الدعاة والمشايخ. رحيل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد معاناة طويلة مع المرض، بعد أن كان من المُلازمين للصلاة خلف الإمام في المسجد الحرام مدة 70 عاما. وصُلي على آل الشيخ صلاة الجنازة فجر الخميس بالحرم المكي الشريف ووري الثرى في مقبرة العدل.

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