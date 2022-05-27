زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة سواحل تيمور الشرقية

جدة - نرمين السيد - وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد نحو 29 كيلومترا جنوب شرق مدينة "لوسبالوس".

من جانبها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أنه لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامى) عقب الزلزال.