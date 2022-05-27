العالم اليوم - الصين.. تراجع حاد لأرباح القطاع الصناعي بسبب قيود كورونا

انتم الان تتابعون خبر الصين.. تراجع حاد لأرباح القطاع الصناعي بسبب قيود كورونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 مايو 2022 09:21 صباحاً - تراجعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأسرع وتيرة في عامين في أبريل /نيسان، إذ أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وفوضى سلاسل التوريد بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا إلى تقليص هوامش الربح وتعطيل نشاط المصانع.

تقلصت الأرباح 8.5 بالمئة عنها قبل عام، انخفاضا من زيادة 12.2 بالمئة في مارس /آذار، وذلك وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة. والتراجع هو الأكبر منذ مارس /آذار 2020.

وقال تشو هونغ، كبير خبراء الإحصاء في المكتب في بيان "في أبريل، انتشر ظهور بؤر كوفيد-19 في بعض المناطق، مما أحدث صدمات كبيرة في إنتاج وعمليات الشركات الصناعية وأدى إلى انخفاضأرباحها".

وأضاف تشو أن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية المتضررة منفيروس كورونا عانت تراجعا في الأرباح بنسبة 16.7 بالمئة و 8.1 بالمئة على الترتيب في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وخفض قطاع مصانع السيارات أرباح الصناعات التحويلية 6.7 نقطة مئوية في أبريل / نيسان.

تضررت الصناعات بشدة من الإجراءات الصارمة واسعة النطاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا والتي أدت إلى إغلاق المصانع والطرق السريعة والموانئ.

وانخفض الناتج الصناعي لشنغهاي، المركز التجاري بالبلاد، بنسبة 61.5 بالمئة في أبريل/ نيسان وسط إغلاق شامل، وهو تراجع أكثر حدة بكثير مقارنة مع انخفاض 2.9 بالمئة على الصعيد الوطني.

قال مكتب الإحصاء إن أرباح الشركات الصناعية نمت 3.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.66 تريليون يوان (395.01 مليار دولار) في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان، انخفاضا من نموبنسبة 8.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى.