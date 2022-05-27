eduserv cairo.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2022 الترم الثاني

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ينشر لكم ثقفني، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم 2022 الترم الثاني، يترقب عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من الطلبة الذين خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، موعد إعلان مديرية التربية والتعليم عن ظهور نتائج ثالثة إعدادي، وقالت مصادر في المديرية بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية فور انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وستكون نتائج الطلبة متاحة بشكل إلكتروني أمام الجميع حتى يتمكنوا من التعرف على الدرجات التي حصلوا عليها، وفي سطور هذا المقال ننشر لكم التفاصيل كما نتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج ثالث إعدادي بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس
قالت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، بأنها قد وفرت رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادي 2022 الترم الثاني إلكترونيا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس والنقر على عرض النتيجة، وستعلن النتائج لكافة الطلاب في جميع الإدارات التعليمية ومدارس الإعدادية، وقد أوشكت لجان الكنترول على الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث تنتقل بعد ذلك إلى رصد الدرجات ومراجعتها، ثم بعد ذلك يتم تجميعها وارسالها للمحافظة، وذلك حتى يقوم الماحفظ باعتمدها، ثم يأتي الإعلان الناهئي عن ظهور النتائج ويتم إعلان أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظة.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني برقم الجلوس
تسائل عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة عن طريقة الاستعلام والاطلاع على نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، حيث أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الرابط المخصص للتعرف على نتائج الطلبة فور إعلانها، ويمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/، وسيتعرف على نتائج المواد الدراسية التي خاض بها الامتحانات النهائية، ونقدم لكم شرحا بالخطوات كيفية استخراج النتيجة عقب اعتمادها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس
- الخطوة الأولى سجل الدخول على رابط https://eduserv.cairo.gov.eg/.
- الخطوة الثانية، أدخل رقم الجلوس.
- الخطوة الثالثة النقر على كلمة عرض النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022
كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، بأن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني ستظهر برقم الجلوس، وسيتم الإعلان عنها فورا بعد أن تنتهي عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وتعتمد النتائج بعد ذلك من المحافظ.
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