نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الجيزة برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي من معالي اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة في مكتبه بالديوان العام بالمحافظة فور العرض عليه وتم رفع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة علي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بالرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطلاب والطالبات في مرحلة إتمام التعليم الأساسي، حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني

اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، بعد عرض وكيل وزارة التربية والتعليم الفني، الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول ” للعام الدراسي 2021/ 2022 حيث بلغت نجاح 82.6%.

وذكر المركز الإعلامي، في بيان رسمي له، أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات في الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بلغ 183881 طالب وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالب وطالبة .

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية علي موقع مديرية التربية والتعليم الفني بالجيزة من خلال الدخول علي الرابط التالي واتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني.

أولا: القيام بتسجيل الدخول إلى رابط موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتائج الامتحانات.

ثالثًا: وعليك تحديد النتيجة المراد الاستعلام عنها “الشهادة الإعدادية 2022”.

رابعًا: ثم عليك ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

خامسًا: عليك النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الجيزة.

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زاد البحث على مؤشرات جوجل من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثانى بعد اعتمادها بشكل رسمي ورفع النتائج عبر الموقع الإلكتروني التابع للمديرية، ونوفر لكم في موقع ثقفني الإخباري نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني جميع المحافظات في إطار الخدمة المجانية التي نقدمها للسادة القراء في جميع المحافظات المصرية.

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