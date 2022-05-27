رابط نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني عبر  موقع وزارة التربية والتعليم الفني

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عمر شويل - جدة نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني 2022، حالة من الترقب للطلاب والطالبات في الصفين الأول والثاني الثانوي انتظار إعلان نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني والتي من المقرر إعلانها رسميًا خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني فور الإنتهاء من عمليات التصحيح في الكنترولات المخصصة لإجابات الطلاب التي عقدت على مدار الأيام الماضية وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية من جانب مديريات التربية والتعليم والصحة.

نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني

أدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي خلال الأسبوعين الماضين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية ، بالفترة الصباحية والمسائية، حيث أجريت الامتحانات بالنظام الإلكتروني والورقي، وإنتهت الإمتحانات دون شكاوى من الطلاب خلال سير الإمتحانات ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني خلال الساعات المقبلة فور الإنتهاء من أعمال التصحيح لإجابات الطلاب والطالبات في الصف الأول والثاني الثانوي في جميع المحافظات.

رابط نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح مباشرة وفقًا لتصريحات المسئولين بوزارة التربية والتعليم الفني، وإليكم متابعينًا الأعزاء في جميع المحافظات المصرية، رابط الاستعلام نتيجة أولي وثانية ثانوي 2022 الترم الثاني وهو كالتالي:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: النقر على أيقونة نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني 2022.

ثالثًا: ثم إدخال الرقم القومي للطالب.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث واستعلام وستظهر النتائج أمامك.

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 والتي ستشمل الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني حيث سيتم إعلان نتيجة أولي وثانية ثانوي بالدرجات وليس الألوان كما كان في الوقت السابق، وحيث تستعد المدارس خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني فور الانتهاء من عمليات التصحيح في الكنترولات التابعة لوزارة التربية والتعليم الفني، وإعتمادها رسميًا من مديري المدارس والإدارات التعليمية التابع لها الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي.