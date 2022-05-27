الرئيس السنغالى يقيل وزير الصحة بعد واقعة مصرع 11 رضيعا

جدة - نرمين السيد - وأصدر سال مرسوما "عين بموجبه الدكتورة مارى خميس نغوم ندياى وزيرة للصحة والعمل الاجتماعى بدلا من عبد الله ضيوف سار"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

ووزيرة الصحة الجديدة كانت إلى حين تعيينها تشغل منصب المديرة العامة للصحة العامة.

وأثارت المأساة التى راح ضحيتها 11 رضيعا فى المستشفى العمومى فى مدينة تيفاوانى فى غرب البلاد، غضبا عارما، وسلطت مجددا الضوء على الوضع المزرى للقطاع الصحى فى البلد الفقير.

والخميس كتب النائب المعارض محمد الأمين ديالو فى تغريدة على تويتر: "مزيد من الأطفال يحترقون فى مستشفى عام. إنه أمر غير مقبول يا ماكى سال".

وأعلن الرئيس السنغالى الحداد الوطنى لثلاثة أيام حزنا على الرضع الـ11، وقرر اختصار زيارة إلى الخارج والعودة إلى بلده الجمعة لكى يتمكن من أن يزور مدينة تيفاوانى السبت.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق فى الكارثة فى حين تعهد القضاء إصدار أحكام صارمة فى هذه القضية.