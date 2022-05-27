كندا تسجل 10 إصابات جديدة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية، الخميس، تسجيل عشر إصابات جديدة مؤكدة بجدرى القرود، بينها أول حالة تُسجل فى إقليم أونتاريو، مما يرفع إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى 26 حالة.





وقالت الوكالة إن إقليم كيبيك رصد 25 من إجمالى الحالات، بزيادة بلغت تسع حالات عن يوم الأربعاء. ورجحت تأكيد المزيد من الحالات فى الأيام المقبلة بعد فحص عينات من مناطق مختلفة.

وكانت كندا قد أكدت رصد أول حالتى إصابة بجدرى القرود الأسبوع الماضي.

وجدرى القرود هو عدوى فيروسية نادرة مشابهة لجدرى البشر، ولكنها أخف، وسُجلت لأول مرة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى السبعينيات. وزاد عدد الحالات فى غرب أفريقيا خلال العقد الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إنه تم اكتشاف حوالى 200 إصابة مؤكدة بجدرى القرود فى أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها المرض.