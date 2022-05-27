اليونان: احتجاج عنيف على خطط لنشر قوة شرطة فى الحرم الجامعى

جدة - نرمين السيد - وشارك فى مسيرة احتجاجية وسط مدينة سالونيك زهاء 5 آلاف من عناصر اليسار و"الجماعات الفوضوية"، وهشم بعضهم نوافذ متاجر وأضرموا النار فى سلال قمامة، وفق مصادر محلية.
وجرى احتجاز ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وفى وقت سابق الخميس، اشتبك محتجون مع عناصر الشرطة عند حرم الجامعة الحكومية الرئيسية فى المدينة، حيث يختمر التوتر منذ أسابيع على خلفية اعتصام لليسار تم فضه.
ويحاول المسؤولون بناء مكتبة جديدة، وتنتشر الشرطة فى الحرم الجامعى لحماية عمال البناء من هجمات أشخاص يشعرون بالغضب إزاء فض الاعتصام.
ويشعر المحتجون بالغضب إزاء خطط الحكومة لنشر قوة شرطة جديدة فى الحرم الجامعى على مستوى البلاد.
ويشار إلى أن الحرم الجامعى يفتقر إلى الأمن الخاص الفعال، ويشهد عنفا سياسيا فضلا عن جرائم بسيطة.
وكانت حكومة يمين الوسط فى اليونان ألغت قوانين عمرها عقود منعت بشكل فعال الشرطة، باسم حماية الحريات الأكاديمية، من دخول الحرم الجامعى فى معظم الأحوال.
وانتقدت أحزاب المعارضة اليسارية بشدة هذا التحرك، وكذلك شرطة الحرم الجامعى المخطط لها والتى من المتوقع أن تتولى مهامها فى الأسابيع المقبلة.
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