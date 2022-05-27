كورونا فى كوريا الشمالية.. ارتفاع الوفيات إلى 69 شخصا وتسجيل 100 ألف إصابة

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة تشوسون شينبو الموالية لكوريا الشمالية أن اعدد وفيات "الحمى" ارتفع إلى 69 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، حيث تستخدم السلطات مصطلح الحمى للإشارة إلى الإصابات بفيروس كورونا.





وأعلنت السلطات الكورية الشمالية وفاة احد المصابين بأعراض الحمى. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم اكتشاف أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة فى كوريا الشمالية. وهذاالرقم يقل بنحو 5 آلاف عن اليوم السابق. ووصلت الحصيلة الإجمالية للمصابين منذ أواخر أبريل الماضى إلى 3.27 مليون شخص، تعافى أكثر من 2.9 مليون منهم، ولا يزال نحو 372 ألفا فى المستشفيات.

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