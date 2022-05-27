نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الثاني 2022 للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة الإسكندرية، روابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، للإستعلام بإسم الطالب ورقم جلوسه في الشهادة الإعدادية، والحصول على نتيجة اعدادية الإسكندرية الترم الثاني بتفصيل الدرجات، حيث يزيد البحث بشكل مكثف حالياً عن روابط اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، من قبل طلبة وأولياء أمور الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، عقب انتهاء امتحانات الإعدادية بالمحافظة الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين وأعصاب الطلبة وأولياء أمورهم على أشدها، انتظاراً لإعلان النتيجة الهامة والتي بإتمامها تكون قد انتهت مرحلة التعليم الأساسي.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2022

تُعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة في غضون أيام قليلة، حسب تصريحات وكيلة وزارة التربية والتعليم الأستاذة نادية فتحي، ومدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية محمد سعد، حيث أكدوا انتهاء لجان الإعدادية بالمحافظة من أعمال اعلان النتيجة، والتي تضمنت القيام بتصحيح النتائج وتجميع ورصد الدرجات، تمهيداً لإعتمادها واعلانها في نفس اليوم عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

تكون نتيجة الشهادة الإعدادية بالإٍسكندرية عامة على مستوى المحافظة، حيث تشمل كافة إدارات محافظة الإسكندرية التعليمية، وهي إدارات المندرة والجمرك والعجمي والمنتزة، وإدارات شرق ووسط وغرب الإسكندرية وسائر الإدارات التعليمية الأخرى، ويتم إعلان أسماء الأوائل في الإعدادية على مستوى سائر الإدارات كذلك.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

يوفر موقع “ثقفني” امكانية الإطلاع على نتائج الشهادة الإعدادية فور ظهورها، ويمكن الإستعلام عن النتيجة بواسطة الإسم ورقم الجلوس، كما يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال التواصل معنا، فقط قم بترك رقم جلوسك في التعليقات بالأسفل، لنقوم بإحضار النتيجة لك فور ظهورها واعتمادها رسمياً.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

يعتمد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، فور انتهاء أعمال الرصد والتجميع للدرجات، ويُعلن في السياق ذاته نسبة النجاح العامة في الإعدادية، وأسماء الأوائل على مستوى المحافظة والذين حصلوا على الدرجات النهائية في كل المواد، تمهيداً لتكريمهم واعطائهم شهادات التقدير.