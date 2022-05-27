الآن.. الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة رابعة ابتدائى 2022، انتهت جميع امتحانات المراحل الابتدائية للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، حيث أدي الطلاب الامتحانات هذا العام وسط لجان مؤمنة، كما أن معظم الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط، ومنذ أن انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي من الامتحانات، وبدأ الأمهات والآباء يترقبون ظهور النتيجة، حيث انتهي المدرسين من تصحيح الامتحانات وأداء المراجعات النهائية، كما اعتمد وكيل وزارة كل محافظة النتيجة، وأعلن أن النتيجة أصبحت متاحة على موقع كل إدارة تابع لها الطالب، لذلك أصبح البحث عن النتيجة مهول، لذا سوف نستعرض لكم نتيجة رابعة ابتدائي لعام 2022.

طريقة الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائى 2022

لم تعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالدرجات، فقد اعتمد وزير التربية والتعليم النظام الجديد، وأصبح تقييم كل طالب في المواد بالألوان وليس الدرجات، لذلك يبحث كل الآباء عن النتيجة لمعرفة مجهود أولادهم، وخاصة هذا العام نتيجة اختلاف كمية المواد الدراسية عن باقي الأعوام، لذلك يمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى لابد أن يقوم الطالب بالذهاب إلى جوجل وكتابة نتائج التعليم الأساسي.

وبمجرد ظهور موقع النتائج لابد من الضغط عليه.

بعد دخول الطالب على الموقع يقوم بتحديد المرحلة الدراسية.

بعدها يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

تحديد نتيجة آخر العام.

سوف تظهر النتيجة أمامك مباشرة بعد الانتهاء من تسجيل تلك البيانات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022

حرصت وزارة التربية والتعليم هذا العام على تطوير منظومة التعليم، حيث قامت بوضع مناهج للطلاب تعتمد على الفهم وليس الحفظ، وطبقت هذه المنظومة على طلاب الصف الرابع الابتدائي، وذلك لمعرفة مدى قدرة استيعاب كل طالب بالمنهج، كما جعلت نتائج الامتحانات بالألوان وليس الدرجات، ويمكنك معرفة تقييم درجاتك بالألوان من خلال الآتي.