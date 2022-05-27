نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة استلام قرض الزواج من بنك التسليف والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
مدة استلام قرض الزواج من خلال بنك التسليف والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يعد من الأمور التي يهتم لمعرفتها عدد كبير من الشباب السعودي المقبل على الزواج ، لا سيما أن قرض الزواج بنك التسليف يعد أحد أهم صور الدعم الاجتماعي للشباب داخل المملكة. لذلك سوف يتم فيما يلي توضيح كل ما يخص الحصول على هذا القرض بالتفصيل.
مدة استلام قرض الزواج ١٤٤٤
يتم معالجة الطلب واستلام قرض الزواج خلال ١٠ عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض؛ حيث يتم إيداع قيمة القرض في الحساب البنكي الخاص بالمواطن مع أخطارها بذلك من خلال اتصال هاتفي أو عبر رسالة قصيرة على رقم الهاتف الجوال المسجل مع الطلب أيضًا.
مميزات قرض الزواج بنك التسليف
من أهم مميزات الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف، ما يلي:
- قد يصل مبلغ تمويل القرض إلى ٦٠ ألف ريال سعودي.
- لا يوجد فوائد على القرض ولا يتم دفع رسوم إدارية.
- تصل مدة سداد أقساط القرض إلى خمس سنوات أي ستين شهرا.
- لا يتم البَدْء في سداد أقساط القرض إلا بعد مرور شهر على تاريخ صرف القرض.
- يتم إعفاء المقترض من سداد باقي الأقساط المستحقة للبنك في حالة الوفاة أو حالات العجز الكلي لا قدر الله.
شروط صرف قرض الزواج بنك التسليف
من أهم الشروط التي قد وضعها بنك التنمية الاجتماعية فيما يخص قرض الزواج ، ما يلي:
- قديم طلب الحصول على القرض عبر الموقع الرسمي تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية
- امتلاك سجل ائتماني سليم.
- لا يزيد العمر عن ٧٠ سنة وذلك عند تاريخ تقديم طلب القرض.
- لا تزيد قيمة الدخل الشهري للمقترض عن ١٢,٥ ألف ريال سعودي.
- أن تكون الزوجة سُعُودية الأصل والمنشأ أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
- إذا كانت الزوجة أجنبية لا تنتمي إلى المملكة أو دول الخليج ؛ فهنا لا بد من موافقة الجهة العليا المختصة في المملكة على هذا الزواج أولًا.
- من الشروط الأساسية للموافقة على طلب الحصول على قرض الزواج لأي مواطن سعودي ؛ أن لا يكون قد مر على عقد النكاح أكثر من عامين (وفق التقويم الهجري).
- يجب أن يكون هذا هو الزواج الأول لصاحب الطلب ، لكن في حالة حدوث الطلاق سلفًا قبل إتمام الزواج، لن يكون هناك مانع من صرف القرض.
- لا بد من تقديم كافة الأوراق والمستندات والإثباتات الشخصية التي يطلبها البنك رسمية ومصدقة من الجهات المختصة.
- من الضروري أن يكون لدى المقترض رَقْم الإيبان وحساب بنكي من أجل إيداع مبلغ القرض به في حالة الموافقة على الطلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدة استلام قرض الزواج من بنك التسليف والتنمية الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.