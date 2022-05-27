مدة استلام قرض الزواج من بنك التسليف والتنمية الاجتماعية

مدة استلام قرض الزواج من خلال بنك التسليف والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يعد من الأمور التي يهتم لمعرفتها عدد كبير من الشباب السعودي المقبل على الزواج ، لا سيما أن قرض الزواج بنك التسليف يعد أحد أهم صور الدعم الاجتماعي للشباب داخل المملكة. لذلك سوف يتم فيما يلي توضيح كل ما يخص الحصول على هذا القرض بالتفصيل.

مدة استلام قرض الزواج ١٤٤٤

يتم معالجة الطلب واستلام قرض الزواج خلال ١٠ عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض؛ حيث يتم إيداع قيمة القرض في الحساب البنكي الخاص بالمواطن مع أخطارها بذلك من خلال اتصال هاتفي أو عبر رسالة قصيرة على رقم الهاتف الجوال المسجل مع الطلب أيضًا.

مميزات قرض الزواج بنك التسليف

من أهم مميزات الحصول على قرض الزواج من بنك التسليف، ما يلي:

قد يصل مبلغ تمويل القرض إلى ٦٠ ألف ريال سعودي.

لا يوجد فوائد على القرض ولا يتم دفع رسوم إدارية.

تصل مدة سداد أقساط القرض إلى خمس سنوات أي ستين شهرا.

لا يتم البَدْء في سداد أقساط القرض إلا بعد مرور شهر على تاريخ صرف القرض.

يتم إعفاء المقترض من سداد باقي الأقساط المستحقة للبنك في حالة الوفاة أو حالات العجز الكلي لا قدر الله.

شروط صرف قرض الزواج بنك التسليف

من أهم الشروط التي قد وضعها بنك التنمية الاجتماعية فيما يخص قرض الزواج ، ما يلي: