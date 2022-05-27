نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسر بحة.. أسهل طريقة عمل الممبار بالتكات الاصلية من التنظيف حتى طهيه مثل المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسهل طريقة عمل الممبار حيث يواجه معظم الناس صعوبة كبيرة عندما يقومون بطهي الممبار داخل المنزل، وذلك بسبب احتياج الممبار إلى نظافة بصورة كبيرة، حتى نتخلص من أي ظفارة متواجدة به، وهذا سيؤثر بالطبع على مذاقه، ودائمًا ما يفضل البعض تناول الممبار في المنزل، حتى يضمنوا نظافته، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة تنظيف الممبار الصحيحة، وكذلك أسهل طريقة لطبخه بالمنزل.

اسهل طريقة عمل الممبار

الممبار او العصبان من الكرات المصرية الاصيلة التي يحبها العديد من المصرين لذلك نعرض لكم اليوم طريقة عمل العصبان من الالف الى الياء بداية من تنظيفه حتى طهيه كالاتى:

تنظيف الممبار

إليكم أبرز الخطوات التي يجب أن تتبع، لكي نتمكن من تنظيف وغسل الممبار بصورة جيدة، وهذا ما سنسرده بالشكل الآتي:

نقوم أولًا بنقع الممبار داخل ماء وليمون والملح لمدة ساعتين.

ومن بعدها نقوم باستخدام سكين، وذلك بهدف كشط الممبار جيدًا، حتى نتخلص من أي دهون متواجدة به.

ثم نقوم بشطف الممبار جيدًا بالمار الجاري، ومن بعدها نقوم بإدخال إصبع الإبهام، حتى نتمكن من فتحه من الداخل، لكي تدخل المياه بالداخل.

ومن بعدها نقوم بوضع ملعقتين من الملح على الممبار، ويتم غسله جيدًا مع الماء، فيجب فركه بالشكل الجيد.

ويتم بعدها نقعه داخل الملح والليمون، وبعد ساعة، سنتمكن من التخلص من أي ظفارة متواجدة به.

طريقة عمل الممبار زي المحلات

بعد أن نتمكن من تنظيف ونقع الممبار، فيجب أن نتأكد من أننا تخلصنا من أي عوالق متواجدة به، فهنا يأتي دور طبخه، وإليكم الطريقة الخاصة به بالشكل الآتي:

المقادير:

نصف كيلو من الممبار المنقوع جيدًا.

كوب من الأرز المصري المنقوع.

وكوب من عصير الطماطم.

كوب من البقدونس والشبت المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

زيت غزير لقلي الممبار.

2 ورق لورا.

3 حبات من الحبهان.

ملعقة صغيرة من الثوم الباودر.

وملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الممبار زى المطاعم

نقوم في البداية بوضع الأرز مع عصير الطماطم والصل والبقدونس والشب المفرومين، والتوابل، وذلك مع الخلط باستمرار، وبذلك نكون قد قمنا بإعداد حشوة الممبار.

بعد ذلك نقوم بحشو الممبار، فيجب ألا يتم امتلائه، لأن حجم الحشوة سيتضاعف داخل الممبار.

ثم نقوم بوضع الممبار داخل وعاء عميق به كمية من الماء وورق اللورا والحبهان، وبعد تلت ساعة سيتم غليان الممبار.

بعد ذلك نقوم بتصفية الممبار، ومن هنا نقوم بقلي الممبار داخل مقلاة الزيت.

بينما يتم تقديمه ساخنًا مع رشة من البقدونس والملح.

إلى هنا نكون قد عرضنا اسهل طريقة عمل الممبار والطريقة المثلى في تنظيف الممبار وطبخه بالمنزل، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا للظفارة المتواجدة بالممبار عند المواظبة على تلك الطريقة في تنظيف وغسل الممبار، حتى نتحصل على مذاق فريد ومميز للممبار دون بذل أي مجهود.