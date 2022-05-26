نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسمياً” ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهرت رسمياً الان نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة بالنسبة لجميع الطلاب الذين دخلوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2022، تفكير كثير من أولياء الأمور وكذلك الطلبة خلال هذه الفترة، حيث كانت الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الاعادي سواء الاعدادية العامة أو المهنية، قد انتهت منذ أسبوع، وفور انتهائها، استعدت كنترولات مديرية التربية والتعليم في كافة اداراة الجيزة، لاجراء تصحيح لكل اجابات الطلاب، حيث ستستغرق هذه العملية عدة أيام قبل أن يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة.

فقد تم الاعلان بالفعل عن نتائج الصف الثالث الاعدادي للترم الثاني، حيث قام محافظ الجيزة باعتماد نتائج الاعدادية العامة وكذلك نتائج الاعدادية، وكان ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيز، كما تم اعلان أسماء أوائل الطلاب علي مستوي مراكز محافظة الجيزة، وقد بلغت نسبة النجاح بين الطلاب والطالبات بنسبة نجاح هي 82.6%،جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين كانوا قد تقدموا للامتحانات في كل القطاعات اوادارات مديرية التربية ولتعليم في محافظة الجيزة فقد بلغت 183،881 طالبًا وطالبة، ووتم ايضا اعلان اسماء اوائل طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة حيث 91 طالبًا وطالبة وقد تم اعلان نسبة النجاح بين الطلاب اللمكفوفين في الشهادة الإعدادية والتي بلغت 92.86٪ .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

تُثار الكثير من التساؤلات حول موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، حيث يهتم آلاف الطلاب بالحصول على نتائج القليوبية للمرحلة الإعدادية بالنسبة الفصل الدراسي الثاني 2022، وذلك حتى يعرفوا تفاصيل النتائج والدرجات التي حققوها بعد الانتهاء من امتحانات الاعدادية، والتي كانت قد استمرت من يوم الرابع عشر من مايو الي يوم الخميس 19 مايو 2022.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

من المنتظر أن تعلن نتيجة سنة ثالثة المرحلة الإعدادية للفصل الثاني، اليوم الخميس السادس والعشرين من شهر مايو 2022، حيث سيتم اعتماد نتيجة اعدادية الجيزة، من قبل سيادة محافظ. الجيزة اللواء أحمد رشدي، وبمجرد الموافقة عليها، ستكون متاحة على الصفحة الرسمية للإدارة وموقع مديرية التعليم بالقليوبية.

نتيجة ثالثة اعدادي محافظة الجيزة

وفقا لجدول الامتحانات الخاص بمحافظة الجيزة للصف الثالث الاعدادي، حيث خاض طلاب الإعدادية في كافة ادارت الجيزة امتحانات اللغة الأجنبية يوم السبت 14 مايو وكذلك مادة التربية الدينية يوم الأحد 15 مايو، اثم امتحن الطلاب مادة لعلوم يوم الاثنين 16 مايو والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء 17 وامتحنوا مادة الجبر والإحصاء يوم الأربعاء 18 مايو ثم امتحانات الهندسة ، ويوم الخميس 19 مايو كانت هناك أخر مادة الدراسات الاجتماعية.

يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي أن يقوموا بالاستعلام عن درجات امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال الرقم القومي ورقم جلوس، وذلك عبر موقع ثقفني، حيث يقدم الموقع هذه الخدمة مجانية لطلاب الصف الثالث الاعدادي، ويمكن التعرف علي تفاصيل درجات الطلاب ، جدير بالذكر أن ادارات محافظة الجيزة هي مركز أوسيم ومركز منشأة القناطر، ومركز كرداسة ومركز أبوالنمرس، ويوجد أيضا مركز البدرشين ومركز الحوامدية، ومركز العياط ومركز الصف، ومركز أطفيح ومركز الواحات البحرية حيث يتم تجميع كشوف الناجحين في كل مراكز محافظة الجيزة وبعدها سيتم التعرف علي أوائل الطلاب من كل مراكز المحافظة، ثم يتم اعتماد نتائج الطلاب.

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