نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الاعدادية 2022 بالرقم القومي موقع التربية كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الاعدادية 2022، تم الإعلان عنها بشكل رسمي اليوم بعد أن كان الطلاب والأولياء يترقبون نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بفارغ الصبر، هذا وقد عاش الطلاب وأولياؤهم حالة كبيرة من القلق والتوتر حيال نتائجهمن فجيمعهم كانوا يستعلمون عن الشهادة الاعدادية 2022 وطريقة استخراجها بشكل إلكتروني فقط فور ظهورها، وفعلا ظهرت النتيجة في العديد من المحافظات المصرية، ومنها نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة، وبالنسبة لهذه الأخيرة يمكنهم استخراجها مباشرة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم، وقد تم العمل على تجهيز النتائج جيدا والتحقق من درجات الطلاب قبل عرض نتيجة الاعدادية الجيزة، وسنعرض لكم في المقال كل تفاصيل موضوع موقع نتيجة الشهادة الاعدادية وطريقة استخراجها بواسطة الرقم القومي الخاص بكل طالب.

نتيجة الاعدادية 2022

زاد البحث في الساعات الأخيرة عن نتيجة الاعدادية 2022، وكان هذا فور قيام وزارة التربية والتعليم بمصر باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022، وأصبح من الممكن الآن للطلاب استخراجها عبر رابط مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة، وكانت نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة في فترة مراجعات طويلة قبل إطلاق النتائج، ويتم الاستعلام عنها من خلال ما سنعرضه لكم فيما يلي:

يتعين على الطالب أن يقوم بالدخول عبر رابط موقع نتيجة الشهادة الاعدادية حسب المحافظة التابع لها من خلال إحدى الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

من الضروري أن يقوم الطالب باختيار أيقونة النتائج، ثم المرحلة التعليمية، والفصل الدراسي الثاني.

بعد ذلك يتوجب عليه أن يقوم بكتابة الرقم القومي في الإطار المحدد له، ثم يقوم بالضغط على زر الاستعلام عن النتائج.

في الأخير ستظهر كل درجات الطلاب المتحصل عليها في امتحانات الشهادة الاعدادية.

الشهادة الاعدادية 2022

لا بد من توضيح أمر هام للطلاب الذين يريدون استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية. وهو أنه قد تم توزيع درجات الشهادة حسب ما يلي: تم تخصيص 50 درجة لمادة الرياضيات، أما الدراسات الاجتماعية فهي أربعون درجة، وبالنسبة للغة الإنجليزية فدرجتها هي ستون. أما مادة العلوم تقدر درجاتها بأربعين درجة، وأعلى درجة تم تخصيصها لمادة اللغة العربية، بحيث وضعت لها 80 درجة.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع نتيجة الاعدادية 2022. ويعتبر من أبرز المواضيع وأكثرها بحثا بعد أن تم الإعلان رسميا عن الشهادة الاعدادية 2022 بالرقم القومي في كل المحافظات المصرية التي أجرى الطاب امتحاناتها، كما عرضنا لكم توزيع درجات المواد الممتحن فيها.

مسابقة المعلق الذهبي بجائزة 420 ريال سعودي لكل فائز