الآن موقع نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس فقط

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، تعلن النتائج الخاصة بالطلاب داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية بالتنسيق الإدارات التعليمية بالمحافظات، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال آخر تصريح لها، الكشف عن نتائج الصف الرابع الابتدائي بشكل رسمي فى المدارس، كما أضافت أنه يمكن الحصول على النتائج من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت. ومن خلال الفقرات التالية سوف نتعرض سويا على خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

موقع نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني

اعتباراً من الأسبوع الماضي تم الكشف بشكل رسمي عن كلاً من نتائج السنوات الدراسية خلال التعليم الابتدائي وهي الرابع والخامس والسادس، فقد أصبحت خلال هذه اللحظة متاحة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بواسطة رقم جلوس الطالب يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة الموقع، كما يمكن استخراج نتيجة الطالب بواسطة الأسم فقط من خلال التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب، وقد أوضحت الوزارة أن طريقة التقييم الخاصة بالثلاث مراحل تكون من خلال أربع ألوان بدلاً من الدرجات كما كان الحال سابقاً، فهي تعبر عن مستوى الطالب التعليمي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

كما تم الذكر سابقاً فأن نتيجة الطالب تظهر بالألوان وليس الدرجات، ويتم حساب نجاح الطالب أو خوضه امتحانات الدور الثاني من خلال الدرجات المتحصل عليها الطالب في الاختبارات الأربعة يتم جمعها ثم قسمتها على 2 توضح نجاح الطالب من عدمه، وقد أشارت الوزارة إلى أن الطالب يتم انتقاله إلى المرحلة الدراسية التالية عند قدرته على اجتيازه المقررات الدراسية لهذا العام، ويتم التقييم بواسطة الألوام وهما بالترتيب الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، حيث تعبر الألوان عن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات في كل مادة، ففي إطار تحديث المنهج الدراسي حرصت الوزارة على تحديث طريقة التقييم.

وللحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية: