اليمن يطالب المجتمع الدولى بفرض الضغوط على الحوثيين لرفع حصارهم عن تعز

جاء ذلك خلال تسلمه، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن هاريس فاجن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
واستعرض "بن مبارك" مستجدات وتطورات الأوضاع فى اليمن على ضوء الهدنة التى تم تحقيقها، وما قدمته الحكومة اليمنية من تنازلات فى هذا الشأن إدراكا منها لأهمية تخفيف ورفع المعاناة عن المواطنيين اليمنيين.
ونوه إلى ضرورة تخصيص رسوم إيرادات الشحنات النفطية الواصلة لميناء الحديدة لسداد رواتب الموظفين، كون ذلك سيسهم بشكل مباشر فى تخفيف المعاناة الإنسانية، محذرا من استيلاء الحوثيين على هذه الإيرادات وتوظيفها؛ لتمويل مجهودهم الحربى وتصعيدهم العسكرى فى محافظة حجة وتعز؛ مما يزيد من عدد الضحايا والقتلى من المدنيين وينتهك بشكل صارخ اتفاق والتزامات الهدنة.
من جانبه، أعرب السفير الأمريكى عن تطلعه للعمل عن كثب مع الحكومة اليمنية؛ لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والعمل على إحلال السلام فى اليمن.
وأكد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسى ووحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.
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